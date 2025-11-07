Трамп заявил о прогрессе в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине удалось добиться значительных успехов. Такое мнение он выразил на встрече с лидерами стран Центральной Азии, передает РИА Новости.

«Россия и Украина. Мы пока не достигли этого (мира), но, думаю, добились значительного прогресса», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, в какой-то момент стороны украинского конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

«Мы хотим увидеть завершение этой войны», — подчеркнул он.

До этого Трамп заявил, что урегулировал восемь конфликтов и еще одному он тоже положит конец.

При этом вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен обратил внимание, что президент США Дональд Трамп хоть и урегулировал некоторые конфликты, но в то же время разжег и другие. По его словам, при новом президенте США трения между Израилем и Палестиной стали только сильнее, отношения Израиля с Ираном тоже сильно ухудшились. Кроме того, американскому лидеру пока так и не удалось урегулировать главный конфликт — украинский.

Ранее Трамп заявил, что его «великолепная встреча» с лидером КНР приведет к вечному миру.