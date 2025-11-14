Интервью заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы британской газете The Times было направлено на вызывание сострадания к украинской делегации. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, Кислица в интервью подробно рассказывал о переговорах в Стамбуле в мае-июле 2025 года, описывая их как психологическое давление со стороны российской делегации. Особое внимание украинский дипломат уделил лекции по истории, которую провел помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Вся эта публикация как будто была нацелена на то, чтобы вызвать у читателей такое, знаете, как бы сострадание что ли к украинской делегации», — отметила Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что российская дипломатическая школа всегда основана на тщательной подготовке и знании собеседников. Она также добавила, что напоминание об исторических фактах может восприниматься как давление только теми, кто отказался от собственной истории.

12 ноября Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Также он обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле.

В Кремле позднее сообщили, что Россия продолжит СВО, поскольку Украина отказалась от переговоров. Однако Москва открыта для урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Ранее Захарова обвинила Киев в подготовке новых провокаций против России.