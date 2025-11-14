Киев готовит новые провокации, чтобы вернуть молодых украинцев из Европы. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

По мнению дипломата, власти Украины, несмотря на официально снятый запрет на выезд за границу молодых граждан в возрасте от 18 до 22 лет, готовы пойти на все, в том числе на информационные вбросы, чтобы вернуть в страну сбежавших потенциальных рекрутов.

13 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал того принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые в огромном количестве перебираются в Германию.

В августе Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные без промедления покинули страну. Для выезда им был необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме. Действие нововведения, по словам премьера Юлии Свириденко, распространилось и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предположили, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию.

Ранее Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о мигрантах с Украины.