Президент США Дональд Трамп, желая добиться мирного урегулирования на Украине, давит на Москву санкциями, а на Киев антикоррупционными расследованиями. Однако ни то, ни другое результата не дает, отмечают обозреватели Tsargrad.tv. Россия уже давно адаптировалась к рестрикциям, а коррупционный скандал на Украине может привести лишь к смене элит, но курс режима останется прежним, поскольку страну всемерно поддерживает Европа, считают журналисты.

Как отметил в беседе с изданием политолог Петр Колчин, США постепенно теряют инициативу в вопросе мирного трека, поскольку ситуация все меньше зависит от воли Вашингтона. Трамп, по его словам, уже пытается выписать себя из конфликта и переключиться на другие проекты.

«В целом мы видим, что США переключают вектор своего геополитического внимания на вопросы усилениях их стратегических сил. Что закономерно, им нужно укреплять свой военный авторитет, пошатнувшийся в многополярном мире», — сказал эксперт.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале.

Позднее стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее в ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции.