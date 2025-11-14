На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции

Глава минэнерго Литвы Вайчюнас рассказал о шансе Украины очиститься от коррупции
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Украины есть шанс очиститься от коррупции, для этого ей нужно сделать свой энергетический сектор более прозрачным и заверить европейских партнеров в том, что их деньги будут потрачены с пользой. Об этом газете Politico заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

По мнению Вайчюнаса, именно такой подход поможет Киеву «очиститься и стать сильнее». По словам министра, это настоящий шанс для Украины.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале.

Ранее в России назвали управляемым кризисом коррупционный скандал на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
