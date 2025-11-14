В МИД РФ назвали абсурдом заявления украинского дипломата о приостановке переговоров

Заявления заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы о приостановке переговоров с Россией являются абсурдными. Они подтверждают нежелание Киева идти на мирное урегулирование конфликта, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что вместо рассмотрения конкретных российских предложений по организации переговорного процесса Украина продолжает обвинять Россию, рассчитывая на ужесточение западных санкций.

«Все это иначе, как абсурдом, назвать нельзя. Подобные заявления лишь вновь подтверждают незаинтересованность режима Зеленского в мирном урегулировании», — заявила официальный представитель МИД.

12 ноября Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Также он обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле.

В Кремле позднее сообщили, что Россия продолжит СВО, поскольку Украина отказалась от переговоров. Однако Москва открыта для урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

