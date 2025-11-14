На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали абсурдом заявления украинского дипломата о приостановке переговоров

Захарова: интервью Кислицы подтверждает нежелание Киева урегулировать конфликт
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Заявления заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы о приостановке переговоров с Россией являются абсурдными. Они подтверждают нежелание Киева идти на мирное урегулирование конфликта, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что вместо рассмотрения конкретных российских предложений по организации переговорного процесса Украина продолжает обвинять Россию, рассчитывая на ужесточение западных санкций.

«Все это иначе, как абсурдом, назвать нельзя. Подобные заявления лишь вновь подтверждают незаинтересованность режима Зеленского в мирном урегулировании», — заявила официальный представитель МИД.

12 ноября Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Также он обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле.

В Кремле позднее сообщили, что Россия продолжит СВО, поскольку Украина отказалась от переговоров. Однако Москва открыта для урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Ранее политолог объяснил, почему Украина отказалась от мирных переговоров.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами