Ермак заявил, что Зеленский объявил борьбу с коррупцией, поэтому он «вне подозрений»

Ермак: Зеленский очень принципиальный и не связанный с коррупцией человек

Украинский лидер Владимир Зеленский не связан с коррупцией, он «принципиальный» человек, поэтому на фоне коррупционного скандала должен находиться «вне подозрений». Об этом в интервью Politico заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Владимир Зеленский является «очень принципиальным человеком» и «некоррумпированным», несмотря на крупное коррупционное расследование», — пишет издание со ссылкой на Ермака.

Ермак также сказал, что сам Зеленский должен быть «вне подозрений», потому что именно он «объявил борьбу» с коррупцией и позволил проводить «абсолютно свободные расследования», которые доказали, что антикоррупционные органы «независимы и работают».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее на Украине рассказали о подготовке Майдана против Зеленского.