На Украине рассказали о подготовке Майдана против Зеленского

На Украине уже началась подготовка к Майдану против украинского лидера Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала, связанного с его соратником, бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на главу партии «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрия Корчинского.

«Что касается уличных протестов, то они уже готовятся, готовится уже Майдан, готовятся уличные беспорядки, готовится попытка подорвать фронт», — отметил он.

По словам националиста, «уже задействованы серьезные люди» в этом вопросе.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) «слил» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.