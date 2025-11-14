На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа дала Зеленскому подсказку, как «успокоить всех» на Украине

Politico: в ЕС призвали Зеленского разработать план по борьбе с коррупцией
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может «успокоить всех» на Украине, разработав план по борьбе с коррупцией. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники во властных структурах ЕС.

По словам источника газеты, Еврокомиссии «несомненно, придется пересмотреть то, как она тратит» на Украину.

«Президент «должен успокоить всех», добавил представитель правительства ЕС, «скорее всего, с помощью плана по борьбе с коррупцией»», — говорится в сообщении издания.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее на Украине рассказали о подготовке Майдана против Зеленского.

Новости Украины
