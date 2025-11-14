Politico: ЕС добивается от Украины гарантий, что выделенные деньги не украдут

Евросоюз требует от Украины гарантий, что выделенная Киеву финансовая помощь не уйдет в откаты. Об этом пишет газета Politico.

«ЕС добивается от Украины гарантий относительно будущей финансовой поддержки страны после того, как в ходе масштабного расследования коррупции была выявлена схема отката на сумму $100 млн, связанная с энергетическим сектором», — говорится в сообщении издания.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее на Украине рассказали о подготовке Майдана против Зеленского.