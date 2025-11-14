Медведев заявил о «цугцванге бандеровской сволочи»: с каждым днем только хуже

Медведев: Украина попала в цугцванг, каждый день приносит ухудшение позиций

Киевский режим попал в «цугцванг», проблемы на фронте, в энергетике и коррупционный скандал ежедневно ухудшают позиции Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Цугцванг бандеровской сволочи. Зеленая гнида ожидаемо попала в цугцванг. Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске», — подчеркнул он.

Украина столкнулась с риском обрушения всего фронта, в то время как в энергетике нарастает коллапс, отметил Медведев.

На это накладывается коррупционный скандал, связанный с соратником украинского лидера Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее на Украине рассказали о подготовке «майдана» против Зеленского.