СМИ: Европа решила воздержаться от официальных заявлений по коррупции на Украине

В приватных разговорах европейские чиновники возмущены коррупционным скандалом на Украине, связанным с именем соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

«ЕС воздерживается от официальных заявлений по поводу операции «Мидас» (антикоррупционное расследование против Миндича. – «Газета.Ru»), но в неофициальных разговорах приходится слышать от еврочиновников и возмущение, и отчаяние по поводу того, что теперь помощь украинской энергетике может осложниться», — говорится в сообщении издания.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее на Украине рассказали о подготовке «майдана» против Зеленского.