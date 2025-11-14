На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше назвали условие для прекращения помощи Запада Украине

Сикорский: Киев может остаться без помощи Запада из-за коррупционного скандала
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Украина может лишиться помощи Запада, если замнет коррупционный скандал. Об этом сообщает телеканал Polsat.

«То, как украинские власти на это отреагируют, будет ключевым (для принятия решений о дальнейшей помощи Запада. — «Газета.Ru»)», — пояснил Сикорский.

Накануне он говорил, что Украина не сможет вступить в Европейский союз, если сохранит толерантное отношение к коррупции.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

Ранее в Раде рассказали о заблуждении украинцев по поводу вступления в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами