В Польше назвали условие для прекращения помощи Запада Украине

Сикорский: Киев может остаться без помощи Запада из-за коррупционного скандала

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Украина может лишиться помощи Запада, если замнет коррупционный скандал. Об этом сообщает телеканал Polsat.

«То, как украинские власти на это отреагируют, будет ключевым (для принятия решений о дальнейшей помощи Запада. — «Газета.Ru»)», — пояснил Сикорский.

Накануне он говорил, что Украина не сможет вступить в Европейский союз, если сохранит толерантное отношение к коррупции.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

