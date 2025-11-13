Глава МИД Польши рассказал, почему Украина не сможет вступить в ЕС

Украина не сможет вступить в Европейский союз, если сохранит толерантное отношение к коррупции. Такое заявление в эфире телеканала Polsat сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польский дипломат сообщил, что во время встречи с вице-премьером Украины Тарасом Качкой прямо предупредил его о риске потери доверия Запада из-за коррупционных скандалов.

«Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз», — подчеркнул Сикорский.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее в Раде рассказали о заблуждении украинцев по поводу вступления в ЕС.