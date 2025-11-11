На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде рассказали о заблуждении украинцев по поводу вступления в ЕС

Корниенко: украинцы верят, что после вступления в ЕС каждый получит €10 тысяч
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители украинских сел думают, что при вступлении Украины в Евросоюз всем дадут по €10 тысяч. Об этом заявил заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает «Инсайдер UA».

По его словам, он ездит по Украине и часто слышит истории о том, что люди верят в получение выплаты при вступлении страны в ЕС. Корниенко отметил, что украинцы рассчитывают получить по €10 тысяч «как в Эмиратах, Катаре».

Корниенко подчеркнул, что вступление в Евросоюз – это не только новые возможности для страны и ее жителей, но и принятие на себя определенных обязательств.

«Вот вступили в ЕС — всем €50 тысяч, и все классно! Нет, мы объясняем, что это на самом деле не только возможности, это обязанности», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отверг идею вступления страны в ЕС с испытательным сроком. По его словам, Украина согласно только на полноценное членство в Европейском союзе без прохождения испытательного срока. Политик подчеркнул, что для страны важно быть равным членом объединения.

О том, что ЕС хочет принимать новые страны на испытательный срок, включая Украину, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос. По ее словам, в этот период новые члены Евросоюза будут ограничены в правах и даже могут быть исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.

Ранее Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе невозможно.

Новости Украины
