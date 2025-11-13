В Раде заявили, что Зеленский помог Миндичу покинуть Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский помог своему соратнику Тимуру Миндичу, которого обвиняют в коррупции, сбежать с Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Это Зеленский дал Миндичу рычаги влияния, возможность назначать министров и послов, а когда тот спалился - вывез его из страны», — написал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) «слил» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.