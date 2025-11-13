В Раде начали собирать подписи за отставку правительства после коррупционного скандала

В Раде начался сбор подписей за отставку кабмина после скандала с коррупцией

Фракция партии «Европейская солидарность» начала собирать подписи депутатов Верховной рады за роспуск правительства Украины на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

«Отставка двух министров не решит кризис, когда на пленках Миндича фигурируют пятеро членов правительства, представители регуляторов и офиса президента», — отмечается в публикации.

В партии считают, что правительство потеряло доверие граждан Украины, потому что «работало на коррупцию», а не «на фронт».

Депутат Артур Герасимов сообщил, что спикер Рады Руслан Стефанчук поддержал роспуск кабинета министров, однако инициативу блокирует офис президента Владимира Зеленского.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее советник офиса Зеленского призвал дать пожизненные сроки коррупционерам на Украине.