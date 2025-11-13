На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, что могли обсуждать Путин и Токаев на неформальной встрече

Журналист Латышев: Путин и Токаев могли обсудить обход западных санкций
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи могли обсуждать способы обхода западных санкций, которые формально Астана обязалась соблюдать. Такое предположение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист Сергей Латышев. По его словам, нарушение рестрикций выгодно Казахстану из-за компенсации логистических издержек РФ.

При этом обозреватель выразил сомнение, что обсуждалось вступление Казахстана в БРИКС, поскольку объединение «нервирует» президента США Дональда Трампа.

«Его (БРИКС — «Газета.Ru»), с точки зрения Вашингтона, не должно быть. Британии, где хранит свои денежки казахстанская элита, оно тоже не нравится. И зачем тогда это Астане нужно», — сказал Латышев.

Москва фактически не возражает против того, чтобы Казахстан сохранял баланс между западным, китайским и российским влияниями — сидеть можно и на «трех стульях», но без России никак, добавил он.

11 ноября Токаев прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день главы двух государств провели неформальную встречу в Кремле, которая продлилась три часа. Во время беседы казахстанский лидер обратил внимание, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой Москва и Астана не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября состоялись официальные переговоры Путина и Токаева, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями. Он подчеркнул, что у двух стран все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

Также главы государств подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве двух стран.

Ранее в Кремле рассказали, передавал ли Токаев Путину послания от Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами