На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле раскрыли, сколько длилась неформальная беседа Путина и Токаева

Песков: 11 ноября Путин и Токаев в течение трех часов общались с глазу на глаз
true
true
true
close
Hayk Baghdasaryan/Reuters

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 11 ноября общались тет-а-тет в течение трех часов. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вчера все-таки президенты три часа просидели вдвоем, с глазу на глаз», — отметил он.

Песков обратил внимание, что Путин и Токаев «буквально через несколько недель» встретятся еще раз. Это произойдет на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 27 ноября в столице Киргизии.

11 ноября казахстанский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день Токаев и Путин провели неформальную встречу в Кремле, в ходе которой глава соседней республики обратил внимание, что между Москвой и Астаной нет серьезных проблем. Он добавил, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой РФ и Казахстан не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября президенты двух стран проводят официальные переговоры. Во время встречи российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами, союзниками и друзьями. Как сказал Путин, этот факт подтверждается делами.

Ранее в Кремле рассказали об отношениях Москвы и Астаны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами