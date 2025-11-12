В Кремле раскрыли, сколько длилась неформальная беседа Путина и Токаева

Песков: 11 ноября Путин и Токаев в течение трех часов общались с глазу на глаз

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 11 ноября общались тет-а-тет в течение трех часов. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вчера все-таки президенты три часа просидели вдвоем, с глазу на глаз», — отметил он.

Песков обратил внимание, что Путин и Токаев «буквально через несколько недель» встретятся еще раз. Это произойдет на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 27 ноября в столице Киргизии.

11 ноября казахстанский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день Токаев и Путин провели неформальную встречу в Кремле, в ходе которой глава соседней республики обратил внимание, что между Москвой и Астаной нет серьезных проблем. Он добавил, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой РФ и Казахстан не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября президенты двух стран проводят официальные переговоры. Во время встречи российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами, союзниками и друзьями. Как сказал Путин, этот факт подтверждается делами.

Ранее в Кремле рассказали об отношениях Москвы и Астаны.