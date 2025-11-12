Путин оценил уровень двусторонних отношений РФ и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана все получается в вопросе развития двусторонних отношений. Его слова приводит сайт Кремля.

Во время переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым Путин отметил, что Россия стремится продолжать развитие своих отношений с Казахстаном.

«Надо сказать, что у нас все получается. Когда я говорю все, я имею в виду и межрегиональные связи. Почти десять регионов РФ активно работают практически со всеми регионами Казахстана», — сказал он.

11 ноября казахстанский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день Токаев и Путин провели неформальную встречу в Кремле, в ходе которой глава соседней республики обратил внимание, что между Москвой и Астаной нет серьезных проблем. Он добавил, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой РФ и Казахстан не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября президенты двух стран проводят официальные переговоры.

Ранее Путин заявил, что почти все расчеты с Казахстаном производятся в нацвалютах.