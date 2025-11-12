«Визит особого значения»: Россия и Казахстан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи, 12 ноября 2025 года

Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве двух стран. Документ был удостоверен обеими сторонами в Кремле во время первого государственного визита казахстанского лидера в Россию.

Документ предполагает расширение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, науки, образования, культуры и гуманитарных связей. Многие из намерений уже обрели конкретику в виде подписанных межправительственных и межведомственных документов.

Помимо декларации о стратегическом партнерстве, Россия и Казахстан подписали еще 13 межгосударственных документов — соглашения о сотрудничестве в сфере экономики, транспорта, образования, почтовой связи, экологии, а также технологического, атомного и санитарно-эпидемиологического надзора. Среди подписанных документов, соглашение по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса «Союз-5» и космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур».

Токаев назвал визит в Россию основным событием года

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву накануне, 11 ноября. Правительственный борт приземлился в аэропорту Внуково-2. В первый день визита состоялась неформальная встреча лидеров двух государств, которая продлилась более двух часов. Сегодня прошли официальные переговоры с обсуждением «широкого спектра вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия». Кортеж с лимузином Aurus Токаева остановился у парадного крыльца Большого Кремлевского дворца, где его по протоколу приветствовал комендант Кремля Сергей Удовенко. Почетного гостя проводили в Георгиевский зал, оркестр сыграл гимны двух стран.

Владимир Путин назвал диалог с казахстанским президентом содержательным и продуктивным. Токаев поблагодарил российскую сторону за подготовку государственного визита, отметив, что все нюансы этого мероприятия были тщательно продуманы. По его словам, государственный визит в Россию – основное событие этого года для Казахстана .

Токаев пригласил Путина в Казахстан в следующем году, президент России ответил на это предложение согласием.

Заявления президентов России и Казахстана

По итогам переговоров стороны сделали заявления для прессы.

Президент России Владимир Путин отметил, что во время бесед с казахстанским коллегой они «обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по насущным региональным и международным сюжетам».

По его словам, приоритетное внимание на переговорах было уделено экономическому сотрудничеству. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг $28,7 млрд, что составляет пятую часть всей казахстанской внешней торговли. При этом практически все расчеты (96%) осуществляются в национальных валютах, что «позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешней, в том числе и политической конъюнктуры».

Напомнив о давних связях двух стран в энергетике, Путин отметил, что «сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана» с российской стороны. Речь идет в основном о северных и восточных районах страны, где сосредоточены ее основные промышленные мощности.

Говоря о связях в научной и образовательной сферах, российский президент сообщил, что сейчас в России проходят обучение около 55 тысяч граждан Казахстана , причем половина из них — на бюджетной основе. А в Казахстане успешно работают филиалы ведущих российских вузов, включая МГУ и МГИМО.

Путин выразил удовлетворение тем, что в Казахстане «повсеместно и свободно используется русский язык», который имеет статус официального.

В свою очередь, Токаев отметил, что Россию и Казахстан «объединяют уходящая в глубь веков совместная история, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и будущее развитие». По его словам, состоявшийся визит «имеет особое значение с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства, союзнических отношений между нашими странами». Он отметил, что сегодня в Казахстане работают свыше 20 тысяч компаний с российским участием, что составляет почти половину всех действующих в стране предприятий с иностранным капиталом. Кроме того, реализуется 175 крупных совместных проектов, начато строительство первой в республике атомной электростанции.