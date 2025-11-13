В Кремле раскрыли подробности подготовки к прямой линии Путина

Подготовка к совмещенным большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина ведется активно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Дата определена, подготовка ведется активно, по деталям своевременно будем рассказывать», — заявил он.

В середине сентября журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что прямая линия с Путиным может пройти 18 или 25 декабря. По его словам, в администрации президента почти определились с датой проведения прямой линии.

В тот же день Песков подтвердил, что прямая линия с российским лидером планируется на декабрь. Представитель Кремля не стал называть точную дату, но при этом уточнил, что предстоящая прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства.

17 сентября Путин поручил правительству и администрации начать подготовку к проведению очередной прямой линии. Путин подчеркнул, что прямая линия — это не просто масштабный социологический опрос, а живая обратная связь от россиян, которая помогает выявить наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать на них.

