Названы возможные даты проведения прямой линии с Путиным

Новая прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти 18 или 25 декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

По его словам, в администрации главы государства почти определились с датой проведения прямой линии.

«Думаю, 18 или 25 декабря у меня будет много работы», — отметил корреспондент.

Позже он сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что прямая линия с Владимиром Путиным планируется на декабрь. Представитель Кремля не стал называть точную дату, но при этом уточнил, что предстоящая прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией российского лидера.

17 сентября Путин поручил правительству и администрации начать подготовку к проведению очередной прямой линии. Глава государства подчеркнул, что прямая линия — это не просто масштабный социологический опрос, а живая обратная связь от россиян, которая помогает выявить наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать на них. Также президент отметил, что работу с поступившими на прямую линию обращениями граждан необходимо «максимально разбюрократизировать».

