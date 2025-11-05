На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков ответил, обсуждалось ли с Путиным использование ИИ на прямой линии

Песков: вопрос использования ИИ на прямой линии был обговорен с Путиным
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в курсе, что для обработки вопросов для прямой линии будут использовать искусственный интеллект (ИИ). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ну как вы думаете, это же прямая линия с президентом. Это его мероприятие. Как может быть без этого?», — сказал пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос, обговаривали ли с российским лидером эту тему.

О том, что ИИ будут использовать при сборе вопросов, Песков рассказал 4 ноября. По его словам, граждане смогут начать присылать свои запросы за две недели до мероприятия.

По словам представителя Кремля, подготовка к прямой линии уже «идет полным ходом». Точная дата мероприятия пока неизвестна, но, предположительно, оно состоится в декабре. При этом Песков заметил, что 18 или 25 декабря у Путина будет много работы.

Ранее Песков заявил, что Трамп не поздравил Путина с Днем народного единства.

