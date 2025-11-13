На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио назвал условие встречи Трампа и Путина

Рубио: Трамп встретится с Путиным, когда будет шанс на что-то положительное
Kevin Lamarque/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласится на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, если она поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит Bloomberg.

«Обе стороны пришли к согласию, что следующая встреча наших президентов должна принести конкретный результат — мы должны знать, что есть реальный шанс получить что-то положительное», — сказал Рубио.

Госсекретарь США указал, что Вашингтон не намерен проводить встречи «ради самих встреч».

23 октября Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Ранее в Китае рассказали о подействовавшем на Трампа предупреждении Путина.

