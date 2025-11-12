Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Токаев ситуацию с КТК

Песков: Путин и Токаев на встрече обсудили Каспийский трубопроводный консорциум

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе двусторонних переговоров обсуждали вопросы, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Тема КТК поднималась [на переговорах Путина и Токаева]», — сказал представитель Кремля.

24 сентября украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Новороссийск в Краснодарском крае. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть города.

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получил офис КТК. В компании заявили, что два работника получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум сигналом для Европейского союза. Дипломат посоветовала Брюсселю не удивляться, когда Киев начнет «оттачивать террористические навыки» на европейских аэродромах, газопроводах и нефтехранилищах.

Ранее Путин и Токаев приняли Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.