В Кремле назвали главную тему контактов России и США

Ушаков: саммит в Анкоридже является главной темой контактов России и США сейчас

На данный момент контакты России и США идут, но в ограниченном масштабе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Он отметил, что главной темой обсуждения двух стран является встреча российского и американского лидеров в Анкоридже на Аляске.

«Тема главная — Анкоридж. Эта тема рабочая. И если следовать по этому пути, то можно прийти к мирному урегулированию», — сказал представитель Кремля.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов между Россией и США. По его словам, в целом между странами имеются каналы для диалога, они рабочие.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что у него с американским коллегой Дональдом Трампом «свои» отношения. Также глава российского государства сказал, что они знают, что «другу другу дарить».

Кроме того, Путин отметил, что Россия заинтересована в восстановлении отношений с США. По его словам, Соединенные Штаты под руководством Трампа руководствуется в первую очередь своими интересами. Путин подчеркнул, что Россия делает то же самое.

Ранее Трамп назвал Путина «крутым парнем», который одурачил многих лидеров США.