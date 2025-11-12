На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали главную тему контактов России и США

Ушаков: саммит в Анкоридже является главной темой контактов России и США сейчас
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На данный момент контакты России и США идут, но в ограниченном масштабе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Он отметил, что главной темой обсуждения двух стран является встреча российского и американского лидеров в Анкоридже на Аляске.

«Тема главная — Анкоридж. Эта тема рабочая. И если следовать по этому пути, то можно прийти к мирному урегулированию», — сказал представитель Кремля.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов между Россией и США. По его словам, в целом между странами имеются каналы для диалога, они рабочие.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что у него с американским коллегой Дональдом Трампом «свои» отношения. Также глава российского государства сказал, что они знают, что «другу другу дарить».

Кроме того, Путин отметил, что Россия заинтересована в восстановлении отношений с США. По его словам, Соединенные Штаты под руководством Трампа руководствуется в первую очередь своими интересами. Путин подчеркнул, что Россия делает то же самое.

Ранее Трамп назвал Путина «крутым парнем», который одурачил многих лидеров США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами