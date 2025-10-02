Песков рассказал о контактах России и США

Песков: контакты по линии администраций России и США идут по рабочим каналам

Контакты по линии администраций России и США идут по рабочим каналам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в целом между странами имеются каналы для диалога, они рабочие.

1 октября специальный посланник президента США Кит Келлог по Украине заявил, что Вашингтон поддерживает каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко. По его словам, всем известно, что белорусский лидер часто контактирует с главой РФ, поэтому американская сторона установила отношения с Минском, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации.

Комментируя заявление Келлога, политический обозреватель Андрей Пинчук отметил, что США поддерживают каналы связи с президентом России Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко. Эксперт подчеркнул, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по Украине с самого начала конфликта и эти контакты не прекращаются до сих пор.

Ранее Келлог высказался о возможности победы России в конфликте с Украиной.