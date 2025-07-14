Трамп назвал Путина «крутым парнем», который одурачил многих лидеров США

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «крутым парнем». Его слова приводит ТАСС.

«Он крутой парень. Это было доказано за многие годы», — отметил Трамп.

По его словам, российский лидер «одурачил» его предшественников: Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обаму и Джо Байдена.

«Но он не одурачил меня», — заявил глава Белого дома.

Также Трамп рассказал о своем отношении к беседам с Путиным. Он отметил, что часто общается с президентом РФ и назвал эти беседы очень приятными.

До этого глава Белого дома заявил, что США и Евросоюз (ЕС) договорились о поставках оружия Украине. Штаты собираются производить, а оплачивать его будет Европа. Координацией поставок займутся НАТО и американский постпред при альянсе Мэтью Уитакер.

Ранее Трамп выразил недовольство позицией России по Украине.