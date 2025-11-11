Токаев заявил об отсутствии проблемы между Казахстаном и Россией

Токаев на встрече с Путиным: у Казахстана и России нет каких-либо серьезных проблем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил, что серьезных проблем между Россией и его страной нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств», — сказал глава Казахстана в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, двустороннее сотрудничество двух стран носит характер стратегического партнерства и союзнических отношений. Токаев подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Токаев прибыл с государственным визитом в Москву 11 ноября. В аэропорту его встретил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Казахстанский лидер пробудет в России до 12 ноября. В ходе переговоров с Путиным запланировано обсуждение ключевых вопросов развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзнических отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В числе прочего будут затронуты основные темы региональной и международной повестки.

Ранее Токаев побеседовал со студентами МГИМО.