Путин заявил, что почти все расчеты с Казахстаном производятся в нацвалютах

Путин: Россия и Казахстан проводят почти 100% расчетов в национальных валютах
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан сейчас проводят почти 100% расчетов в национальных валютах, что обеспечивает стабильность. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы добились того, что все расчеты, практически 100% происходят в национальных валютах», — сказал Путин в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Москву. В ходе встречи с российским коллегой он заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. По его словам, нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

12 ноября Токаев заявил, что в ходе беседы с Путиным во вторник около двух часов обсуждались как вопросы сотрудничества двух стран, так и международная повестка. Глава Казахстана подчеркнул, что он придает государственному визиту в РФ особое значение, так как это выведет сотрудничество Астаны и Москвы на новый уровень.

Ранее в Кремле рассказали о значении декларации России и Казахстана.

