В Кремле рассказали о значении декларации России и Казахстана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ придает большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества.

Подписание документа ожидается в ходе визита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москву.

«Это декларация подписная, подписывается на высшем уровне. Это документ, которому мы придаем очень большое значение, который трудно переоценить», — сказал представитель Кремля.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Россию. В этот же день состоялась неформальная встречала президента России Владимира Путина с казахстанским лидером. Переговоры длились более 2,5 часов. В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Ранее Токаев раскрыл детали разговора с Путиным.