На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России выразили соболезнования в связи с терактом в столице Индии

Захарова выразила соболезнования семьям погибших при взрыве машины в Нью-Дели
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель министрества иностранных дел (МИД) России Мария Захарова от лица ведомства выразила соболезнования семьям погибших при взрыве автомобиля в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«С крайней тревогой восприняли сообщения о произошедшем в ночь на 10 ноября в историческом районе Красного форта в Нью-Дели взрыве автомобиля, в результате которого погибло более 10 человек, а несколько десятков пострадали. Искренне соболезнуем семьям погибших, желаем раненым скорейшего выздоровления», — сказано в комментарии дипломата.

Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает терроризм в любых формах и проявлениях.

Взрыв автомобиля около популярного среди туристов района произошел в Нью-Дели 10 ноября. В результате шесть человек получили ранения, еще восемь не выжили. Кроме того, загорелись стоящие рядом несколько машин. Власти ввели режим повышенной готовности на границе с Пакистаном и Бангладеш.

Позднее стало известно, что взрыв произвел 36-летний террорист-смертник, доктор Умар Мохаммад, который мог быть связан с одной из террористических групп.

Ранее взрыв произошел в столице Пакистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами