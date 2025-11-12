В МИД России выразили соболезнования в связи с терактом в столице Индии

Официальный представитель министрества иностранных дел (МИД) России Мария Захарова от лица ведомства выразила соболезнования семьям погибших при взрыве автомобиля в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«С крайней тревогой восприняли сообщения о произошедшем в ночь на 10 ноября в историческом районе Красного форта в Нью-Дели взрыве автомобиля, в результате которого погибло более 10 человек, а несколько десятков пострадали. Искренне соболезнуем семьям погибших, желаем раненым скорейшего выздоровления», — сказано в комментарии дипломата.

Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает терроризм в любых формах и проявлениях.

Взрыв автомобиля около популярного среди туристов района произошел в Нью-Дели 10 ноября. В результате шесть человек получили ранения, еще восемь не выжили. Кроме того, загорелись стоящие рядом несколько машин. Власти ввели режим повышенной готовности на границе с Пакистаном и Бангладеш.

Позднее стало известно, что взрыв произвел 36-летний террорист-смертник, доктор Умар Мохаммад, который мог быть связан с одной из террористических групп.

Ранее взрыв произошел в столице Пакистана.