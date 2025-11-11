На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В столице Пакистана произошел взрыв

Террорист-смертник подорвал себя в столице Пакистана Исламабаде
В столице Пакистана Исламабаде произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники.

Отмечается, что инцидент произошел возле судебного здания, террорист подорвал автомобиль. В результате теракта пострадал 21 человек, по меньшей мере 12 человек не выжили.

Полиция сообщила журналистам, среди пострадавших были заявители и адвокаты. После ЧП здание суда эвакуировали.

На место взрыва прибыли заместитель генерального инспектора Исламабада, главный комиссар и группа судебно-медицинских экспертов. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов доставили раненых в больницу.

До этого в столице Индии Нью-Дели взорвался автомобиль. В результате ЧП шесть человек получили ранения, еще восемь не выжили. Кроме того, загорелись стоящие рядом несколько машин. Власти ввели режим повышенной готовности на границе с Пакистаном и Бангладеш после происшествия. Полиция квалифицировала случившееся как теракт.

Ранее в Париже задержали трех фанаток бен Ладена за подготовку теракта.

