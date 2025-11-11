На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индийская полиция квалифицировала взрыв в Нью-Дели как теракт

Автомобиль в Нью-Дели взорвал 36-летний террорист-смертник
true
true
true
close
NDTV

Автомобиль в Нью-Дели взорвал 36-летний террорист-смертник, доктор Умар Мохаммад, который мог быть связан с одной из террористических групп. Об этом сообщают NDTV и News18.

Отмечается, что мужчина работал в одном из медицинских колледжей. Как пишет India Today, следователи предполагают, что Мохаммад был членом террористической группы, действующей в округе Фаридабад (штат Харьяна). На него обратили внимание службы безопасности в связи с подозрениями в участии в боевых действиях.

Взрыв автомобиля произошел около Старого Дели 10 ноября. Этот район популярен среди туристов. В результате ЧП шесть человек получили ранения, еще восемь не выжили. Кроме того, загорелись стоящие рядом несколько машин. Власти ввели режим повышенной готовности на границе с Пакистаном и Бангладеш после взрыва в Нью-Дели.

Ранее в Париже задержали трех фанаток бен Ладена за подготовку теракта.

