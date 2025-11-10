Автомобиль взорвался рядом со станцией метро в столице Индии

NDTV: несколько человек ранены в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели

Несколько человек ранены в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в Нью-Дели. Об этом сообщает NDTV.

В публикации отмечается, что взрыв произошел рядом с входом №1 станции метро. В результате произошедшего загорелись и получили повреждения три-четыре автомобиля, находившиеся рядом.

На место происшествия было отправлено около 20 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено.

По словам источника в полиции, «это был очень мощный взрыв».

До этого в нью-йоркском районе Бронкс произошел взрыв загоревшегося автомобиля, в результате которого пострадали семь пожарных. По данным департамента, инцидент произошел вечером в среду, 5 ноября, около 19:06 по местному времени, когда пожарные прибыли на вызов о возгорании возле здания между Интервейл-авеню и Келли-стрит в районе Лонгвуд.

После прибытия спасателей автомобиль внезапно взорвался, вызвав мощный огненный шар и клубы дыма, поднявшиеся над улицей.

Ранее подрыв автомобиля у отдела полиции в Колумбии разрушил десятки домов.