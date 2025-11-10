Восемь человек погибли от взрыва автомобиля в столице Индии

NDTV: восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели

Восемь человек погибли и шестеро ранены в результате взрыва автомобиля в столице Индии, Нью-Дели. Об этом сообщает NDTV.

«Это был очень мощный взрыв», – заявили в индийской полиции.

Как отмечается, после детонации также загорелись стоящие рядом несколько машин. Характер взрыва пока неизвестен, предположительно, это мог быть теракт. После инцидента власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.

По обновленным данным, инцидент произошел у входа №1 станции метро «Красный Форт» в Нью-Дели в 18:55 по местному времени (16:25 мск). В оперативную зону были направлены около 15 пожарных расчетов, а полиция окружила всю территорию. Также в этом районе ограничено движение транспортных средств.

До этого в районе Бронкс в Нью-Йорке произошел взрыв автомобиля, после которого пострадали семь человек. Согласно информации департамента, инцидент случился 5 ноября, примерно в 19:06 по местному времени, когда пожарные прибыли на вызов о пожаре возле здания между Интервейл-авеню и Келли-стрит в районе Лонгвуд.

Ранее подрыв автомобиля у отдела полиции в Колумбии разрушил десятки домов.