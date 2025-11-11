Лавров заявил о готовности РФ обсуждать с США подготовку встречи Путина и Трампа

Россия готова обсуждать с США возобновление подготовки к очной встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в ходе интервью для российских СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы готовы обсуждать <...> с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и Соединенных Штатов», — сказал дипломат.

По его словам, Москва также готова говорить с Вашингтоном о возникших у него подозрениях, что она «скрытно копается глубоко под землей и что-то делает».

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, после которого американский лидер анонсировал возможность очной встречи с российским коллегой в Будапеште. Однако спустя несколько дней президент США заявил об отмене саммита в Венгрии. Он рассказал, что пришел к выводу, что на этих переговорах не удалось бы добиться «того, что нужно».

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что двусторонний саммит РФ и США не снят с повестки. Глава правительства республики выразил уверенность, что переговоры Путина и Трампа состоятся, когда будут выполнены необходимые условия.

Ранее хозяин Белого дома оценил возможность проведения российско-американского саммита.