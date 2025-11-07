«Знаете, чудеса случаются». Трамп с Орбаном обсудили победу Украины и российскую нефть

Трамп объяснил, почему он внезапно отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Венгрии исключения для закупок российской нефти в обход санкций. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме, отметив географическую уязвимость страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт, при этом Трамп подтвердил возможность проведения саммита с Владимиром Путиным в Будапеште.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сделать исключения для Венгрии, чтобы она смогла закупать российскую нефть в обход санкций. Об этом американский лидер заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на встрече в Белом доме.

«Конечно, мы рассматриваем этот вопрос, потому что [Венгрии] очень сложно получать нефть и газ из других регионов. У них нет преимущества в виде выхода к морю, у них нет портов. Для них это сложная задача», — подчеркнул Трамп.

В свою очередь Виктор Орбан подчеркнул, что надеется донести до Трампа, какими будут последствия для венгерской экономики, если Будапешт не будет получать нефть и газ из России.

«Трубопроводы — это не идеологический или политический вопрос. Это физическая реальность... Мы будем вести переговоры по этому вопросу. Это жизненно важно», — сказал глава венгерского правительства.

Конфликт на Украине

Дональд Трамп и Виктор Орбан также обсудили конфликт на Украине. Президент США спросил у венгерского премьера, считает ли он, что «Украина не может выиграть эту войну».

«Знаете, чудеса случаются», — сказал в ответ Виктор Орбан. Он добавил, что только США и Венгрия выступают за мир на Украине.

«Все другие государства предпочитают продолжать войну», — подчеркнул он.

close Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Белом доме, 7 ноября 2025 года Jonathan Ernst/Reuters

По словам Орбана, Запад допустил «огромную ошибку» в вопросе Украины и он прибыл в Вашингтон в том числе затем, чтобы содействовать мирным инициативам Дональда Трампа.

Говоря об урегулировании конфликта на Украине, президент США отметил, что по-прежнему хочет провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

«Ну, я бы хотел оставить ее в Венгрии, в Будапеште. Эту встречу. Оказалось, что я не хотел проведения этой встречи, поскольку не думал, что [на ней] произойдет нечто значительное. Но если мы ее проведем, то я бы хотел, чтобы она состоялась в Будапеште», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что Индия отказалась от нефти из России. Венгрию заставляют поступить так же Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия почти отказалась от российской нефти, а американские сенаторы... 07 ноября 12:56

Американский лидер добавил, что возможность проведения такого саммита продолжает обсуждаться, а Орбан якобы «понимает Путина».

«Мы говорим [об этом]. Мы расскажем об этом — встречах с [президентом России Владимиром] Путиным — позже. Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина, очень хорошо его знает... Виктор считает, что мы добьемся завершения этой войны в не столь отдаленном будущем», — пояснил президент США.

Трамп также сказал, что первоначально запланированный саммит не состоялся по причине продолжения боевых действий, и снова повторил, что суть конфликта РФ и Украины в том, что «они просто не хотят останавливаться».

Российская нефть

На фоне визита Виктора Орбана в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может дать возможности РФ зарабатывать на энергетике.

«Мы не дадим россиянам продавать туда в [Венгрию] нефть. Вопрос времени. Вопрос наших позиций», — приводит его слова «Украинская правда».

Ранее ВСУ неоднократно наносили удары по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию. По северной ветке, ведущей в Польшу и Германию, теперь транспортируется нефть из Казахстана.

Удары ВСУ в августе привели к приостановке поставок в Венгрию и Словакию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что удары по трубопроводу «Дружба» — это фактически атаки на суверенитет Венгрии.

В преддверии встречи Орбана с Трампом группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий приняла резолюцию, в которой призвала Венгрию отказаться от закупок российской нефти, сообщает Bloomberg.

В документе говорится, что Будапешт «подрывает коллективную безопасность» и должен присоединиться к инициативе Еврокомиссии о прекращении импорта энергоресурсов из России к 2027 году.