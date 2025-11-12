На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили план Умерова возобновить обмен пленными с Россией

Песков: мне нечего сказать о плане Умерова разблокировать обмены пленными с РФ
Maxim Shemetov/Reuters

По вопросу плана секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова разблокировать обмены военнопленными с Россией нечего сообщить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить», — заявил он.

До этого Умеров сообщил, что приехал в Стамбул для новых переговоров по обменам пленными между Украиной и Россией. По словам политика, в ближайшие дни он будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы «разблокировать процесс» таких обменов. Также он заявил, что «была договоренность — и нужно ее реализовать».

2 октября в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула 185 своих военных с подконтрольной Киеву территории, а взамен передала 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, российская сторона вернула с подконтрольной Киеву территории 20 гражданских лиц в рамках обмена.

Ранее в Киеве с иронией отреагировали на отъезд Умерова на фоне коррупционного скандала.

