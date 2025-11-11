В Киеве с иронией отреагировали на отъезд Умерова на фоне коррупционного скандала

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров выехал в Стамбул на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) иронично написала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

«Надеюсь, Умеров вернется на Украину… Также удивительно, что ни в какую командировку еще не уехал Галущенко», — отметила Каленюк.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме». Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 годы. В июле 2025 года он перешел на пост министра юстиции.

Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого критики украинского президента Владимира Зеленского называют его «кошельком». САП заявляла о влиянии бизнесмена Миндича на Умерова и Галущенко.

Ранее на Украине лишили полномочий набсовет «Энергоатома» после обысков.