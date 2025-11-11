В НАБУ узнали, что в деле «кошелька» Зеленского замешаны СБУ и прокуратура

Служба безопасности Украины (СБУ), прокуратура и Бюро экономической безопасности (БЭБ) были «в доле» в коррупционных схемах, организованных бизнесменом Тимуром Миндичем, который считается одним из ближайших соратников президента Владимира Зеленского и его «кошельком». Это следует из записи, опубликованной НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) в рамках расследования финансовых махинаций в сфере энергетики, пишет ТАСС.

В разговоре один из фигурантов дела по прозвищу «Карлсон» (по данным НАБУ, это Миндич) говорит другим, что «немаленькие деньги» нужно поделить на «прокуратуру, СБУ, всех силовиков и БЭБ». В записях НАБУ «Карлсон» называется главарем преступной группы, которая занималась взяточничеством и отмыванием денег в сфере энергетики.

10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу. В антикоррупционном бюро заявили, что обыски проходят по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики. Как сообщили в ведомстве, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Миндич покинул Украину за несколько часов до начала обысков. Также, по словам депутата, из страны сбежали братья Михаил и Александр Цукерманы. По данным Железняка, они вели «финансовую часть» у Миндича, а также фигурируют в деле Федерального бюро расследований.

В этот же день на Украине прошли обыски у министра юстиции и бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.