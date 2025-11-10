Депутат Рады сообщил о бегстве бизнесменов, связанных с «кошельком» Зеленского

Братья Михаил и Александр Цукерманы срочно покинули Украину незадолго до обысков у Тимура Миндича — бизнесмена и ближайшего соратника президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По данным нардепа, они вели «финансовую часть» у Миндича, а также фигурируют в деле ФБР (Федеральное бюро расследований).

Железняк также сообщил, что Михаил Цукерман является другом детства Леонида Миндича — родственника Миндича. По словам депутата Рады, летом он тоже пытался уехать с Украины в США, но НАБУ успели его перехватить.

До этого Железняк сообщил, что сам Миндич покинул Украину за несколько часов до начала обысков.

10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу. Они связаны с делом о масштабной коррупции в сфере энергетики. В ведомстве заявили, что расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

По данным ТАСС, Миндич считается «самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом». По версии некоторых украинских аналитиков, именно через него проходят основные денежные потоки, связанные с коррупционными схемами офиса Зеленского, в том числе с оборонными заказами. В связи с этим СМИ называют бизнесмена «кошельком» Зеленского.

Ранее сообщалось, что на Украине проходят обыски у экс-министра энергетики Галущенко.