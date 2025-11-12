В Кремле оценили приветствие Токаева Трампу

Песков не увидел ничего странного в приветствии Токаева Трампу в Вашингтоне

В Кремле видели приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос газеты «Коммерсантъ».

11 ноября Токаев провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне казахстанский лидер встречался с Трампом в Вашингтоне. Во время беседы он назвал американского президента великим лидером и выразил уверенность, что он является деятелем, который «послан небесами, чтобы вернуть здравый смысл».

«Конечно. А что странного? Ничего. Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить», — сказал он, отвечая на вопрос о знакомстве с приветствием Токаева Трампу.

В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между Казахстаном и Россией нет.

Ранее в Кремле объяснили, почему российские истребители сопровождали самолет Токаева.