Президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Россию

Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе Токаева, в аэропорту казахстанского лидера встретил первый вице-премьер России Денис Мантуров. До этого сообщалось, что с момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт главы Казахстана сопровождали истребители Су-35 министерства обороны РФ.

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию продлится с 11 по 12 ноября. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным ожидается обсуждение ключевых вопросов развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзнических отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В числе прочего будут затронуты основные темы региональной и международной повестки.

Лидеры Казахстана и России подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы государств обсудят газовые проекты, сотрудничество, поставки природного газа и другие темы.

В октябре Токаев предложил Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции.

Ранее Токаев заявил о признании и поддержке русского языка в Казахстане.