На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили, почему российские истребители сопровождали самолет Токаева

Песков назвал почетным караулом сопровождение самолета Токаева истребителями
close
Maxim Shemetov/Reuters

Российские истребители сопровождали летевший в Москву самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в качестве «почетного караула». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Журналисты спросили у представителя Кремля, связано ли сопровождение самолета Токаева истребителями с вопросами безопасности.

«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», — сказал Песков.

11 ноября Токаев прибыл с государственным визитом в Москву. С момента пересечения государственной границы до посадки в столичном аэропорту в воздушном пространстве России борт главы Казахстана сопровождали истребители Су-35 министерства обороны РФ.

Казахстанский лидер пробудет в России до 12 ноября. Он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в формате тет-а-тет, а также в узком и расширенном составах.

Ожидается, что лидеры Казахстана и России подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. По словам Пескова, главы государств обсудят газовые проекты, сотрудничество, поставки природного газа и другие темы.

Ранее Токаев побеседовал со студентами МГИМО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами