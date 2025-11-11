В Кремле объяснили, почему российские истребители сопровождали самолет Токаева

Российские истребители сопровождали летевший в Москву самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в качестве «почетного караула». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Журналисты спросили у представителя Кремля, связано ли сопровождение самолета Токаева истребителями с вопросами безопасности.

«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», — сказал Песков.

11 ноября Токаев прибыл с государственным визитом в Москву. С момента пересечения государственной границы до посадки в столичном аэропорту в воздушном пространстве России борт главы Казахстана сопровождали истребители Су-35 министерства обороны РФ.

Казахстанский лидер пробудет в России до 12 ноября. Он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в формате тет-а-тет, а также в узком и расширенном составах.

Ожидается, что лидеры Казахстана и России подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. По словам Пескова, главы государств обсудят газовые проекты, сотрудничество, поставки природного газа и другие темы.

Ранее Токаев побеседовал со студентами МГИМО.