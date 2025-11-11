На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил, почему лидеры в рамках госвизитов перестали посещать несколько городов

Песков: дефицит времени мешает лидерам стран в ходе госвизитов посещать города
Лидеры стран перестали посещать несколько городов в ходе государственных визитов в связи с отсутствием времени. Об этом заявил корреспонденту «Коммерсантъ» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«А времени ни у кого нет. Невероятно стремительно бежит время! Вы даже не представляете», — сказал он.

11 ноября в Москву с государственным визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным он заявил, что серьезных проблем между Россией и его страной нет.

В рамках двусторонних переговоров ожидается подписание декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами. По словам представителя Кремля, лидеры стран обсудят газовые проекты, сотрудничество, поставки природного газа и другие темы.

Ранее в Кремле объяснили, почему российские истребители сопровождали самолет Токаева.

