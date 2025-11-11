В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Токаева в Москве

В ходе визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву будут детально обсуждаться все сферы сотрудничества. Об этом сообщил на брифинге с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, торгово-экономическое сотрудничество между РФ и Казахстаном «многогранно».
«Все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться, они все носят взаимовыгодный характер — есть и газовые проекты, трехстороннее сотрудничество, поставки природного газа, и другие темы будут на повестке дня», — отметил Песков.
До этого стало известно, что Токаев посетит Россию с рабочим визитом 11–12 ноября и встретится с президентом Владимиром Путиным. Уточняется, что в рамках предстоящего визита лидеры подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
В октябре Токаев предложил Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции.
Ранее в Казахстане рассказали о подготовке визита Токаева в Россию.