В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Токаева в Москве

Песков: на встрече Путина с Токаевым будут обсуждаться все сферы сотрудничества
Павел Бедняков/РИА Новости

В ходе визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву будут детально обсуждаться все сферы сотрудничества. Об этом сообщил на брифинге с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество между РФ и Казахстаном «многогранно».

«Все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться, они все носят взаимовыгодный характер — есть и газовые проекты, трехстороннее сотрудничество, поставки природного газа, и другие темы будут на повестке дня», — отметил Песков.

До этого стало известно, что Токаев посетит Россию с рабочим визитом 11–12 ноября и встретится с президентом Владимиром Путиным. Уточняется, что в рамках предстоящего визита лидеры подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

В октябре Токаев предложил Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции.

Ранее в Казахстане рассказали о подготовке визита Токаева в Россию.

