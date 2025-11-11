Токаев встретится тет-а-тет с Путиным

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин проведут неформальную встречу в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«В Кремле состоится неформальная встреча тет-а-тет, а также будет дан официальный ужин от имени президента Российской Федерации в честь визита Касым-Жомарта Токаева», — отмечается в сообщении.

Желдибай добавил, что в среду Токаев проведет переговоры с Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Накануне Токаев прибыл с государственным визитом в Москву. В аэропорту его встретил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Казахстанский лидер пробудет в России до 12 ноября. В ходе переговоров с Путиным ожидается обсуждение ключевых вопросов развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзнических отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В числе прочего будут затронуты основные темы региональной и международной повестки.

Лидеры Казахстана и России подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы государств обсудят газовые проекты, сотрудничество, поставки природного газа и другие темы.

Ранее Токаев побеседовал со студентами МГИМО.