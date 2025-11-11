На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Финляндии отвергла возможность диалога Европы с Россией

Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против прямого диалога Европы с Россией
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что не согласна со словами бывшего президента страны Саули Ниинистё о необходимости прямого диалога Европы с Россией. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

По словам министра, она понимает обеспокоенность экс-лидера ее страны тем, что президент США Дональд Трамп ведет диалог с Российской Федерацией, а Евросоюз нет.

«Конечно, в какой-то момент настанет время для диалога, но тогда нам нужно знать, в чем его цель, и увидеть какой-нибудь свет и от России», — сказала дипломат.

Накануне Ниинистё заявил, что конфликт на Украине привел к существенному уменьшению влияния Европы в мире.

Он подчеркнул, что в настоящее время решающие голоса принадлежат Соединенным Штатам, Китаю и России. Экс-президент Финляндии выразил уверенность в том, что европейским государствам необходимо поддерживать связи с Москвой, раз это делает Вашингтон.

10 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у президента РФ Владимира Путина существуют некие «инструменты», которые могут разрушить ЕС как организацию.

Ранее в Европе заявили о планах устроить провокацию против России на Балтике.

